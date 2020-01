DS 7 CROSSBACK, stile esterno frutto di 'spirito' di squadra

Con DS 7 CROSSBACK il marchio premium della famiglia PSA ha voluto inaugurare un lavoro dove stile ed eleganza nascono dalla passione e dal rigore di un team che ha lavorato sempre seguendo un fortissimo spirito di squadra. Le prime decisioni strutturali del progetto DS 7 CROSSBACK della fase preliminare sono state adottate già al momento della creazione del marchio. Nel primo step, ancora prima di delineare lo stile della carrozzeria, sono state definite le caratteristiche fondamentali, in stretta collaborazione con i team di ingegneria, con l'obiettivo di prendere il meglio della piattaforma tecnica scelta. In quel preciso momento era necessario definire proporzioni che garantissero al veicolo uno stile forte. Il processo di creazione dello stile di DS 7 CROSSBACK è iniziato con una competizione interna. Cinque designer hanno riportato su carta la loro visione progettuale. Il Marchio e il centro stile ne hanno poi scelti due. I due progetti sono poi stati sottoposti a un grande lavoro digitale, che ha portato alla creazione di due modellini in argilla, per la scelta finale. Tutti i collaboratori del marchio, il team di progetto e d' ingegneria hanno poi optato per un unico progetto, avviando lo sviluppo del primo modello progettato interamente dal Marchio DS. È poi seguito un lungo lavoro di perfezionamento della qualità dello stile. Le linee di massima dello stile di DS 7 CROSSBACK sono state definite a fine 2014, secondo dimensioni e proporzioni ideali: 4,57 m di lunghezza, 1,89 m di larghezza e 1,62 m di altezza. I primi prototipi circolanti sono usciti dalla fabbrica a giugno 2016.



DS 7 CROSSBACK, presentato in anteprima mondiale al salone di Ginevra del 2017, contiene tutte le caratteristiche di stile e i tratti distintivi sui quali i designer DS lavorano da anni.



Questo modello di nuova generazione contiene tutto il savoir-faire del centro stile, e tutti i codici stilistici delle future produzioni del brand. Il frontale, ispirato direttamente alla concept-car DS Divine, afferma l'identità DS, lo status, la raffinatezza e la tecnologia. I proiettori DS Active LED Vision dai moduli orientabili sono la migliore dimostrazione, e incarnano lo spirito di avant-garde del marchio, offrendo sicurezza e comfort ai passeggeri. Una performance tecnologica unica nel mondo dell'auto, che distingue immediatamente DS 7 CROSSBACK delle concorrenti. Le due luci posteriori monoblocco e le loro scaglie luminose, che offrono un effetto di profondità unico, sono un ulteriore elemento distintivo.



Con la silhouette, le ruote grandi, le ampie carreggiate, e il lungo cofano dotato di nervature, DS 7 CROSSBACK propone le caratteristiche proprie di un suv, e trasmette sensazioni di potenza e grande carisma. Le forme semplici, scultoree e sensuali rafforzano la personalità e il carattere inimitabile della carrozzeria, insieme alla lavorazione di tutti i dettagli di stile abbinati alle linee essenziali. Le linee conferiscono alla silhouette uno stile essenziale e una personalità tutta sua. Con DS 7 CROSSBACK, DS inaugura una nuova era dell'auto, che potenzierà nel tempo il carattere distintivo dei suoi modelli.