Parco circolante in crescita nel 2018, eccezione è il Lazio

Parco circolante italiano in continua crescita. Secondo un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati resi noti da Aci, nel 2018 il numero di veicoli per il trasporto di merci e persone (e cioè autocarri, autobus, motocarri per il trasporto merci, rimorchi, semirimorchi e trattori stradali) ha superato nel 2018 la soglia dei cinque milioni di unità, attestandosi, per la precisione, a quota 5.059.117 unità mentre nel 2017 questa cifra si fermava a 4.991.833: nel corso di un anno, quindi, c'è stata, una crescita pari all'1,3%.  A livello regionale, la crescita ha riguardato tutte le aree ad eccezione del Lazio (dove, evidentemente, le radiazioni sono state maggiori delle nuove immatricolazioni). Spiccano, tra gli, altri, i dati di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, che fanno registrare aumenti dell'8,9% e del 5%. Nella graduatoria regionale seguono: Molise e Sardegna (+2%), Basilicata (+1,9%), Friuli Venezia Giulia e Campania (+1,7%), Sicilia e Veneto (+1,6%), Puglia e Toscana (+1,5%), Calabria (+1,4%), Umbria (+1,2%), Abruzzo (+1,1%), Emilia Romagna e Lombardia (+0,9%), Marche e Liguria (+0,6%) e Piemonte (+0,3%). Chiude la classifica, come detto, il Lazio con un dato in calo dell'1%.