Auto, in Italia domina il bianco: ma 2020 sarà anno del blu

Spesso la scelta del colore dell’auto nuovo è importante quanto la decisione sul modello che si vuole acquistare. Nel 2019, la maggior parte dei clienti Ford in Europa ha optato per il colore grigio mentre in Italia, detiene il primato ilßnon coloreßbianco.



Secondo un sondaggio condotto da Ford su dati raccolti dalle carrozzerie da gennaio 2017 a fine ottobre 2019 in diversi Paesi europei, gli ultimi trend fanno emergere il colore blu, identificato dagli esperti di Pantone come il colore del 2020, nella sfumatura delßclassic blue.



‘’Il blu è un colore spesso associato all’equilibrio, riecheggia parti del mondo naturale. In un periodo storico socialmente difficile, questa dimensione di colore potrebbe rappresentare l’idea di rifugio sicuro - ha commentato Julie Francis, Colour and material design supervisor Ford of Europe -.



È sempre più spesso associato alla mindfulness, all’attenzione per l’ambiente e alla mobilità del futuro. La scelta del blu rappresenta l’ottimismo e l’apertura mentale, abbinati a un desiderio di armonia’’. Le aziende di vernici stanno selezionando le tonalità blu come il loro colore dell’anno. L’industria della moda prevede che il blu dominerà i look della prossima primavera estate mentre i designer hanno indicato ilßBlu Navyße ilßChinese Porcelainßcome i colori di tendenza per il 2020.



Nel dettaglio, nel Regno Unito il blu è già colore numero uno per le auto mentre in Francia continua a dominare il bianco, così come in Italia e Spagna. Da segnalare inoltre che il colore blu è il più richiesto sulle auto compatte e midsize, chi sceglie il large suv continua invece a preferire il grigio.



Tirando le somme, il blu risulta comunque il colore più diffuso al mondo. Infine un ‘consiglio’ per chi cerca di perdere qualche chilo di troppo: provare a mangiare un piatto blu, secondi gli esperti, agisce anticipando il senso di sazietà.