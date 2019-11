Usato, mercato in calo ad ottobre, scendono anche radiazioni

Segno negativo ad ottobre per il mercato dell'usato delle quattro ruote rispetto allo stesso mese del 2018. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno archiviato - nel decimo mese dell'anno - una variazione mensile negativa dell'1,5%. Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 192 usate nel mese di ottobre e 158 nei primi dieci mesi dell'anno.



A fronte di un calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-14,9%), - secondo i dati diffusi dall'Aci - ad ottobre si registra una lieve diminuzione (0,4%), dei passaggi di proprietà di quelle alimentate a gasolio, che hanno incrementato di mezzo punto percentuale la propria quota sul totale (dal 48,4% di ottobre 2018 al 48,9% dello stesso mese del 2019).



Bene, viceversa, il bilancio dei passaggi di proprietà delle due ruote, che, al netto delle minivolture, ad ottobre hanno registrato una variazione mensile positiva dell'1,3%. Nei primi dieci mesi dell'anno sono state rilevate, complessivamente, crescite dello 0,9% per le autovetture e dello 0,5% per tutti i veicoli, contro una flessione dello 0,2% per i motocicli. Minima diminuzione ad ottobre delle radiazioni di autovetture che hanno messo a segno un calo mensile dello 0,1%.



Il tasso unitario di sostituzione ad ottobre è stato pari a 0,88 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono state radiate 88) ed a 0,78 nei primi dieci mesi dell'anno. In discesa anche le radiazioni di motocicli con un decremento mensile del 4,3%. Nel periodo gennaio-ottobre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 2,7% per le autovetture e del 2,1% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 6,2% per i motocicli.