Mercato Germania, in settembre crescita record Lambo e Tesla

E' stata Lamborghini a crescere di più nel mercato tedesco nel mese di settembre, con un incremento record del 1.025%, con un cumulativo dei primi 9 mesi del 2019 che è comunque salito del 59,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Le statistiche per marca della particolare classifica dell'autorità federale Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - pubblicate dal magazine Auto Motor und Sport - collocano al secondo posto in questa particolare classifica Tesla (+807% in settembre, +457,4% nei primi 9 mesi) seguita da Porsche (+431,1% / -9,7%) e da Bentley (+207,7%/ -16,5%). Al quinto posto Alpine (+150%/+132,8%), davanti a Audi (+148,3%) e Honda (+118%/-22,7%). Buoni risultati in settembre anche per Ferrari (+36,8%), per Fiat (+26,8) e per Alfa Romeo (+19,6%).



A livello di modelli, la crescita più significativa è stata quella del suv Skoda Kodiaq (+490,3%) tallonato dall'altro suv Volkswagen Tiguan (+438,3%) dalla nuova generazione dell'Audi A4 (+397.6%) e dal minibus Volkswagen Transporter (+346,4%).