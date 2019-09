Mercato Ue furgoni e veicoli pesanti, forte crescita estiva

In base ai dati di vendita di furgoni e veicoli industriali nell'area Ue dei mesi di luglio e agosto 2019, l'ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) comunica un sensibile aumento delle immatricolazioni - rispettivamente del +6.2% e +11.0% - nel periodo estivo, segnando l'ottavo mese di crescita consecutiva in Europa. Fra gennaio ed agosto il comparto è cresciuto nel complesso del 6,5%, con oltre 1,7 milioni di immatricolazioni. A guidare questo trend la Germania (+13,6%) e la Gran Bretagna (+11,3%) seguite da Francia (+6,5%), Italia (+4,3%) e Spagna (+2,1%).



In particolare la forte crescita delle vendite di furgoni ha controbilanciato un sensibile declino delle immatricolazioni, negli stessi due mesi, dei veicoli pesanti e degli autobus. I mezzi pesanti per merci dopo 6 mesi di in progresso (+46,9% nel solo mese di giugno) sono 'crollati' rispettivamente del -25,1% in luglio e del -21,8% in agosto, chiudendo comunque il bilancio dei primi 8 mesi in positivo (+7,7%). Gli autobus hanno visto crescere le vendite nei primi 8 mesi del 2019 del 3.8%) grazie a una performance particolare dei mercati dell'Europa Centrale(+15.8%) e un andamento positivo in Spagna (+9.5%), Germania (+2.1%) e Francia (+1.6%).



Le vendite di furgoni, sempre fra gennaio e agosto, sono cresciute in area Ue del 6,2%, anche in questo caso con ottime performance in Germania (+14.0%), Gran Bretagna (+11.3%), Francia (+6.2%), Italia (+6.1%) e Spagna (+2.4%).