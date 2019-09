Auto: cresce spesa per le revisioni nel primo semestre 2019

504,4 milioni di euro: è questo il costo che gli italiani hanno speso nel primo semestre del 2019 per far revisionare i propri autoveicoli presso le officine private autorizzate. Rispetto ai primi 6 mesi del 2018, quando la spesa per le revisioni auto ammontava a 502,9 milioni di euro, vi è stato un aumento dello 0,3%.



Il dato emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La crescita della spesa per le revisioni auto è essenzialmente dovuta all'aumento del numero degli autoveicoli chiamati a revisione (+0,3%), anche perché non vi sono state variazioni né per ciò che riguarda la tariffa fissata per le revisioni (ferma dal 2007 a 45 euro) né per gli oneri accessori (Iva, diritti per la Motorizzazione e bollettino postale).



I 504,4 milioni di euro spesi dagli italiani nei primi 6 mesi del 2019 per le revisioni auto - rileva l'Osservatorio Autopromotec - rappresentano una cifra di tutto rispetto, specialmente se si considera che l'attività di revisione, oltre ad essere un controllo obbligatorio previsto dal Codice della Strada, è uno strumento fondamentale per garantire una manutenzione corretta del parco circolante e di conseguenza per tutelare la sicurezza stradale. La revisione auto, ricorda l'Osservatorio Autopromotec, va fatta per la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione. I controlli successivi devono essere effettuati invece con cadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.