Fiat Panda con + 74% è protagonista del mercato in Francia

Sono Fiat Panda, Toyota Yaris, Citroen C5 Aircross le tre protagoniste del mercato francese in aprile: con un incremento delle vendite del 74% rispetto allo stesso mese del 2018, la 'tuttofare' italiana - scrive il sito specializzato Autoactu - è tra i modelli che più stanno beneficiando degli incentivi varati dal Governo francese, proseguendo nel trend positivo già evidenziato lo scorso anno (+94%) e raggiungendo in aprile la 14ma posizione nel mercato dei privati e una quota dell'1,5% in questo ambito. Molto bene anche per Toyota Yaris, che lo scorso mese si è piazzata al primo posto tra i modelli d'importazione (+16,5%) con una quota dell'1,81%, evidentemente alle spalle del 'plotone' delle segmento B francesi che hanno dominato anche in aprile le vendite. Al primo posto la Dacia Sandero (7,7%), seguita da Peugeot 208 (4,9%), da Renault Clio (4,3%) e da Citroen C3 (3,4%). Nell'analisi di Autoactu spicca anche la performance di Citroen C5 Aircross che ha scalato la hit parade piazzandosi in aprile al 10mo posto assoluto (era 19ma in marzo, 23ma in febbraio e 29ma in gennaio) e raggiungendo l'1,92% di quota globale, dietro a Peugeot 3008 (3,41%) ma davanti a Renault Kadjar (1,19%).