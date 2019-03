CO2, calano a febbraio le emissioni da autotrazione

A febbraio 2019 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono state inferiori di 12.703 tonnellate rispetto a quelle registrate nello stesso mese del 2018. Tale diminuzione corrisponde a un calo percentuale pari allo 0,2%. Nei primi due mesi del 2019 - secondo un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro, sulla base dei dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico sui consumi di carburante - il saldo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione vede un aumento dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2018.



''A febbraio - sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement and Original Equipment di Continental Italia - vi è stata un'inversione di tendenza rispetto a gennaio, mese in cui le emissioni di CO2 da benzina e gasolio erano aumentate. Il saldo dei dati relativi ai primi due mesi del 2019, però, resta positivo. Con i dati di marzo, elaborati sempre dal Centro Ricerche Continental Autocarro, potremo capire se il lieve calo di febbraio avrà un seguito o resterà un episodio isolato''.