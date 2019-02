Al Nuovo Fiorino il Volante d'Oro in Tunisia

Il Nuovo Fiorino di Fiat Professional si è aggiudicato il titolo di "Volant d'Or" nella categoria "veicolo commerciale compatto più venduto nel 2018 in Tunisia" in occasione della prima edizione della manifestazione organizzata a Gammarth dalla rivista specializzata "Tunisie Auto", che premia le migliori marche di auto e veicoli commerciali vendute attraverso un sondaggio dei lettori in termini di performance ufficiali e di soddisfazione del cliente. Il Nuovo Fiorino è venduto in Tunisia tramite la concessionaria ufficiale Fiat, Italcar, che si è distinta anche nella categoria "miglior servizio assistenza camion", tramite la sua divisione Italcar Iveco.