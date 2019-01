Auto: Csp, +10,5% spesa italiani per benzina e gasolio 2018

Nel 2018 le famiglie e le imprese italiane hanno speso per l'acquisto di benzina e gasolio auto 59,083 miliardi. Il dato - sottolinea il Centro Studi Promotor - conferma che quella per i carburanti è la principale voce di spesa degli italiani per l'acquisto e la gestione degli autoveicoli. Rispetto al 2017, nel 2018 la spesa è aumentata di 5,615 miliardi (+10,5%) per l'effetto congiunto di una crescita dei consumi del 3,3% e dei prezzi alla pompa che, sulla base delle elaborazioni del Csp, nel 2018 sono stati mediamente più alti che nel 2017 del 5% per la benzina e del 7,8% per il gasolio. Della crescita della spesa degli italiani per l'acquisto di benzina e gasolio auto ha beneficiato in primo luogo l'Erario che, secondo le elaborazioni del Centro Studi Promotor, ha incassato nell'anno 35,752 miliardi (+5,3%). Anche la quota della spesa che va all'industria e alla distribuzione, cioè la componente industriale, ha beneficiato dell'incremento sia dei consumi sia dei prezzi. La somma incassata ha toccato quota 23,331 miliardi (+19,5% sul 2017).

"La causa principale dell'aumento della spesa degli italiani per benzina e gasolio auto - spiega il Csp - è stato il livello dei prezzi che, dopo il minimo toccato a metà 2017, sono stati interessati da forti spinte alla crescita. A partire dalla terza settimana di ottobre la tendenza al rincaro per i prezzi alla pompa si è bruscamente invertita con cali consistenti nell'ultima parte dell'anno. Il 2019, per i prezzi alla pompa, inizia sotto buoni auspici anche se l'incertezza del quadro internazionale non consente previsioni affidabili per l'intero anno".