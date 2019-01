Usato online, aumentano richieste nel 2018: bene le wagon

ROMA - Crescono le vendite online di auto usate nonostante la flessione del mercato: ottime le performance delle station wagon ed il diesel, nonostante la pessima reputazione degli ultimi mesi, è solidamente il motore più apprezzato, anche se cresce l'interesse per le piccole a benzina. È questo lo scenario prospettato da Brumbrum, rivenditore diretto di auto online d'Italia, che traccia il bilancio 2018 delle scelte e preferenze degli italiani in fatto di veicoli usati in base ai dati di visualizzazione, di ricerca e vendita raccolti tramite il portale.



Rispetto al quadro generale dei trasferimenti di proprietà avvenuti negli ultimi 12 mesi, che secondo i dati ministeriali registra una flessione del 3,27%, l'Osservatorio brumbrum ha rilevato una crescita costante del numero di veicoli usati venduti, un dato che fa trasparire un progressivo ampliamento di questa porzione di mercato e il consolidamento della realtà 'rivenditore diretto di auto online'.



Rispetto al panorama generale dell'acquisto di auto usate, dove spiccano city car e utilitarie come Panda, Grande Punto e Smart, il sito ha rilevato ottime performance di vendita su auto di dimensioni maggiori e, in particolare, delle station wagon.



Sebbene, infatti, l'aggregato city car e utilitarie rappresenta un terzo delle vendite di usato online, le auto familiari superano il 20% del totale vendite e registrano un numero di ricerche estremamente rilevante.



Passando ai modelli più venduti per ogni segmento, l'Osservatorio rileva una propensione all'acquisto di utilitarie e city car a favore di Fiat (Punto e 500), mentre negli altri segmenti si aggiudicano il podio le tedesche BMW (X3 e Serie 3) e Mercedes (Classe A). Nell'ambito crossover si conferma forte online tanto quanto nel mercato tradizionale Qashqai della giapponese Nissan.



L'Osservatorio è andato anche a rilevare, a fianco dei dati di acquisto, i dati di preferenza e appetibilità delle auto usate proposte in vendita: in questo caso a spiccare è Fiat 500X, che in tutte le regioni italiane è l'auto più visualizzata sulla vetrina online del sito.



In materia di colori, i più apprezzati dagli acquirenti di usato online sono il bianco e il grigio, che da soli cubano oltre il 50% delle auto acquistate nell'ultimo anno, mentre per quanto riguarda la trasmissione, la propensione è per l'acquisto di auto con cambio manuale; un trend culturale difficile da invertire nel breve periodo, e che probabilmente verrà attenuato nei prossimi anni dall'ingresso nel mercato dell'usato di un maggior numero di veicoli elettrici e ibridi, il cui acquisto è ora incentivato.



Nel 2018, inoltre, l'usato acquistato online è solidamente a favore del diesel, che rappresenta i tre quarti delle vendite annuali. Ma cresce l'interesse per le piccole a benzina.