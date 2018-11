In Italia 7.560 auto elettriche (+31,6%), primato a Roma

ROMA, 16 NOV - In Italia sono in circolazione 7.560 auto elettriche, +31,6% rispetto al 2016 quando erano appena 5.743 unità. In ben 14 province sono addirittura più di cento le auto a zero emissioni in circolazione. È questo il quadro che emerge da un'analisi condotta Centro Studi Continental su dati Aci relativi al 2017. Dall'elaborazione emerge anche che in Italia sono 14 le province in cui le auto elettriche in circolazione superano quota cento.



Si tratta di Roma (dove le auto elettriche in circolazione sono 1.014), Trento (823), Milano (811), Bolzano (546), Firenze (528), Torino (290), Brescia (186), Bologna (168), Reggio Emilia (144), Vicenza (141), Treviso (133), Bergamo e Padova (119) ed infine Verona (118). Delle 14 province italiane con più di cento vetture elettriche in circolazione 4 sono in Veneto, 3 in Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige e 2 in Emilia Romagna, 1 in Lazio, 1 in Toscana e 1 in Piemonte. Tutte le altre province italiane hanno un parco circolante di auto elettriche composto da meno di cento unità.