Autoriparazioni, prezzi di officina in calo ad ottobre

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Nel mese di ottobre sono diminuiti lievemente i prezzi praticati dalle officine di autoriparazione.



La maggioranza degli autoriparatori (80%) dichiara che i prezzi si sono mantenuti su livelli normali, ma coloro che segnalano un basso livello dei prezzi sono di più di coloro che segnalano un alto livello dei prezzi (19% contro 1%). Questi dati derivano da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec sulla base di inchieste mensili condotte su campioni rappresentativi di officine di autoriparazione.



Ad ottobre, la percentuale di autoriparatori che giudica un livello basso dei prezzi di officina (19%) è maggiore rispetto a quella registrata nel periodo gennaio-settembre, quando si attestava mediamente intorno al 13%, ed è in assoluto la più alta da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, ovvero da gennaio 2018. Si può dire, quindi, che la tendenza alla diminuzione dei prezzi prosegue e anzi va consolidandosi.



Per quanto riguarda il volume delle attività delle officine di autoriparazione, come emerge dai grafici, in ottobre la maggioranza degli autoriparatori (70%) indica una situazione di normalità. Tra gli altri prevalgono di poco le indicazioni di coloro che giudicano basso il livello di attività (18%) rispetto a coloro che lo giudicano alto (12%).



Le stime, per i prossimi 3-4 mesi, annunciano una tendenza al calo dei pressi, in quanto le indicazioni di diminuzione (9%) superano nettamente quelle di aumento (1%), in un contesto che è comunque prevalentemente orientato a giudizi di stabilità (90%).



Per il volume delle attività di officina, invece, viene rilevata una tendenza all'aumento. Il 15% degli autoriparatori interpellati dichiara infatti di attendersi un aumento dell'attività nei prossimi 3-4 mesi, contro l'11% che ritiene che vi possa essere una diminuzione, seppur, anche in questo caso, in quadro in cui la maggioranza (74%) indica una situazione di stabilità.