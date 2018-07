Car pooling aziendale,in primi 6 mesi raddoppiano passeggeri

ROMA - Car pooling aziendale raddoppiato nei primi sei mesi dell'anno. Complessivamente sono stati 1.454.382,50 i km risparmiati (+90%), ben 50.000 i passeggeri trasportati nelle auto in condivisione nella tratta casa-lavoro (+113%) e oltre 180 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera.



Questi i numeri elaborati da Jojob, operatore del settore in Italia che sottolinea il record del risparmio economico che raggiunge quota 290.876,5 di euro. Ad attivare il servizio anche aziende di trasporto pubblico: EAV e Aeroporto di Napoli, che ha appena lanciato il carpooling tra i dipendenti. Da marzo inoltre sono stati certificati 1.265 viaggi in bici e oltre 500 a piedi con la funzione Bici e Piedi. Nei primi sei mesi i km percorsi in car pooling dai dipendenti sono aumentati del 90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Più che raddoppiato il numero di passeggeri - e quindi di auto in meno su strada - che ha raggiunto il posto di lavoro a bordo dell'auto di un collega: la condivisione ha portato anche al raddoppio dei viaggi certificati effettuati, saliti da 18.391 a 39.234. Il carpooling è diventata una routine per quasi la metà dei dipendenti, che afferma infatti di condividere il viaggio per 5 giorni alla settimana: mediamente, a salire a bordo della stessa auto sono 2,32 persone a tratta, mentre il tragitto medio è di 27,7 km. Più numerosi sono gli uomini (58,8%) che hanno generalmente 35 anni, mentre le donne (41,2%) sono più giovani, con una media di 30 anni. A viaggiare in carpooling per la tratta casa-lavoro sono i dipendenti di oltre 2.000 aziende, tra cui Mutti, BVLGARI, Ducati, Lavazza, Salvatore Ferragamo, OVS, Philip Morris, Saipem, Reale Group, Findomestic, Laika, Gruppo MutuiOnline, Ferrero, IBM, Johnson&Johnson, Philips. Oltre metà delle aziende è dislocata a Nord (55%); segue il Centro e chiude il podio Sud e Isole (10%).