Giugno positivo per l'usato delle quattro ruote, +3,9%

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Segno più anche nel mese di giugno per i passaggi di proprietà delle quattro ruote, mentre il mercato dell'usato nel settore delle due ruote accusa un netta battuta d'arresto. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), a giugno hanno messo a segno un incremento mensile del 3,9% (nel semestre +5,2%), con 135 vetture di seconda mano vendute per ogni 100 vetture di nuova immatricolazione, che salgono a 143 considerando l'intero primo semestre dell'anno. Per i motocicli a giugno è stata registrata una flessione del 6,7% e del 2,8% nel semestre. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia (Aci) sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it.



A fronte della contrazione delle prime iscrizioni di autovetture con alimentazioni diesel (-12,8% a giugno rispetto allo stesso periodo del 2017, evidenziando nel primo semestre 2018 una flessione del 5,5% della quota di nuove auto diesel vendute rispetto al totale), le vetture usate alimentate a gasolio hanno registrato una crescita del 4% a giugno 2018 e del 5,6% nel primo semestre 2018. Va peraltro considerato che in Italia esiste oggi un parco circolante di circa 16.900.000 auto diesel il cui destino è ancora molto incerto, in funzione dello sviluppo delle politiche ambientalistiche annunciate da alcune importanti amministrazioni locali.



Poco mosso a giugno il bilancio delle radiazioni. I dati mensili evidenziano una lieve crescita delle radiazioni delle autovetture dello 0,6% rispetto all'analogo mese del 2016. Il tasso unitario di sostituzione a giugno è stato pari a 0,65 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 65), attestandosi a 0,71 nel primo semestre.



Leggera flessione, invece, per le radiazioni dei motocicli, che hanno chiuso il bilancio di giugno con una variazione negativa dello 0,7%.



Nel primo semestre 2018 le radiazioni hanno fatto registrare incrementi complessivi del 6,1% per le autovetture, del 10,7% per i motocicli e del 6,6% per tutti i veicoli. (ANSA).