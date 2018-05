Gommisti, in crescita valore comparto a 2 miliardi (+3,6%)

ROMA - Cresce in Italia il comparto dei gommisti specialisti.



Nel 2017 il settore ha generato un valore di quasi due miliardi di euro, in crescita del 3,6% rispetto al valore generato a fine 2016 (1,90 milioni di euro). Dai dati, che si rifanno ad uno studio sul Sell-Out Pneumatici condotto dalla società di ricerca GfK e diffuso da Federpneus (Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici), emerge che lo scorso anno nel nostro Paese i pneumatici venduti all'interno del canale distributivo dei gommisti specialisti sono stati ben 21 milioni, con una lieve crescita in volume (+0,3%) sull'anno precedente. Le categorie di pneumatici prese in considerazione sono per vetture, per suv e per veicoli commerciali leggeri. A fare la parte del leone, in questo settore specifico, sicuramente i pneumatici per vettura che si confermano il principale business, con una quota dei volumi totali di vendita dell'86%. Seguono i pneumatici per suv e quelli per veicoli commerciali leggeri con una quota rispettivamente del 7,3% e del 6,7% del totale. Nell'analisi per tipo di prodotto, il segmento dei pneumatici quattro stagioni, detti anche 'all season', ha chiuso il 2017 con una quota di mercato del 12,7% (+2,8 punti percentuali sul 2016). Questa quota è stata per la maggior parte guadagnata a scapito del pneumatico estivo, che è passato dal 64,4% nel 2016 al 60,6% nel 2017. Il pneumatico invernale ha invece fatto registrare una lieve crescita (dal 25,7% al 26,6%).



Sempre dallo studio emerge anche l'analisi per calettamenti (cioè per diametri del cerchio). Nel 2017 i pneumatici con diametri piccoli (15'', 14'' e inferiori) dominano ancora il mercato con una quota del 48,2%, anche se tale quota cala di 1,9 punti percentuali rispetto al 2016. È aumentata invece sia la quota dei pneumatici con diametri medi e cioè di 16'' e 17'' (dal 41,3% al 42,4%) sia quella dei pneumatici con diametri maggiori e cioè di 18'', 19'' e oltre (dall'8,6% al 9,4%).