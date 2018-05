Cresce costo ricambi originali e quindi spesa per riparazioni

ROMA - Nel nostro Paese non si arresta la crescita di prezzi dei ricambi originali, che di conseguenza fanno aumentare i costi delle riparazioni e i rimborsi delle assicurazioni. Secondo l'ultima ricerca della DAT-Italia, azienda leader nell'elaborazione dati del settore automotive, nel 2017 il costo medio è salito di oltre il 3%. L'analisi evidenzia aumenti rispetto al 2017 che vanno da circa il 3% per il gruppo FCA (Fiat Panda e 500X, Jeep Renegade, Alfa Romeo Giulietta) a punte del 14% per i fari della Volkswagen Golf. Tra i virtuosi troviamo Renault (per Clio), Ford (Fiesta), Toyota (Yaris) Peugeot (208) e Opel (Corsa) che nel 2018 non hanno ancora aumentato i prezzi rispetto all'anno precedente.



La ricerca della DAT-Italia ha preso in considerazione i pezzi di ricambio di carrozzeria più soggetti a riparazione o sostituzione in caso di incidenti per i veicoli più venduti nel 2017. Considerando gli ultimi 3 anni, la situazione è ben diversa: quelli che finora non hanno ancora incrementato i prezzi dei ricambi rispetto al 2017 (Renault Clio; Toyota Yaris, Peugeot 208) hanno aumentato i prezzi nei due anni precedenti (2016 e 2017) dal 3-5% fino al 25%. Più lineari invece gli aumenti per i brand di FCA, cresciuti di circa il 3% annuo.



Con i prezzi dei ricambi che continuano a salire - sottolinea DAT-Italia - riparare l'auto costa sempre di più. Ciò vale sia per le assicurazioni che pagano 4 miliardi di euro per danni alle cose dei circa 2 milioni di sinistri ogni anno, sia per gli utenti finali che vorrebbero poter permettersi una riparazione adeguata per la propria auto. In entrambi i casi è sempre quest'ultimo a pagarne le conseguenze. Non solo: così si alimenta il mercato nero dei pezzi rubati, delle parti non originali e spesso non omologate importate dalla Cina.



''Considerando che la frequenza ed il numero di sinistri sono rimasti abbastanza stabili negli ultimi anni - ha commentato Antonio Coppola, direttore generale DAT-Italia - l'aumento dei prezzi dei ricambi si giustifica solo con una maggior tendenza degli autoriparatori a sostituire i ricambi danneggiati piuttosto che ripararli. E' chiaro che di questo passo c'è il rischio di invertire la tendenza oppure di favorire il mercato dei ricambi non originali.