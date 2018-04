Le donne preferiscono i suv, meglio se a benzina e bianchi

ROMA - L'auto preferita dalle donne? Sicuramente il suv, meglio se di colore bianco ed equipaggiato con motore a benzina. È questo, in estrema sintesi, quanto emerge da una analisi condotta dall'Unrae (Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri) che, in occasione del mese in cui ricorre la Festa della Donna, ha voluto analizzare in dettaglio la domanda di auto da parte del gentil sesso. In particolare, secondo i dati emersi dal report, la rappresentatività della componente femminile nelle vendite di auto nuove e di acquisto delle usate, ha continuato a crescere nel 2017 raggiungendo rispettivamente il 40% ed il 37%.



Interessate all'acquisto di un'auto, le donne che - ovviamente - possiedono la patente e che, secondo i dati aggiornati del ministero dei Trasporti, sono oltre 17.350.000 (il 44,4% delle patenti attive nel Paese) con la maggior parte di loro la cui età è compresa nella fascia che va dai 30 ai 45 anni.



Quando entrano negli autosaloni, le esponenti del gentil sesso hanno comunque le idee chiare sul tipo di auto che cercano: a partire dal colore, passando per la carrozzeria fino ad arrivare all'alimentazione.



Secondo l'analisi stilata da Unrae, le donne - e non è una novità - preferiscono i suv, principalmente grazie alla guida rialzata e al comfort di bordo. Nel 2017 la richiesta ha superato il 63% mentre nei primi tre mesi dell'anno ha raggiunto il 60% (dati decisamente più alti rispetto a quelli registrati per le berline, i multispazio e le coupé).



Suv sì, ma solo se è alimentato con motore a benzina che risulta essere il prescelto dalle donne con il 45% circa delle preferenze. Continua a scendere invece la quota del diesel, come sta avvenendo anche sul mercato complessivo. Anche l'occhio, però, vuole la sua parte: la scelta delle donne ricade su auto di colore bianco (quasi il 31% delle preferenze), al secondo posto si posiziona il grigio mentre sul terzo gradino del podio si colloca il nero. Da segnalare, infine, il rosso che supera al quarto posto l'azzurro/blu.