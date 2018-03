Automotive,nel 2018 leasing cresce per fatturato e contratti

MILANO - In un quadro generale positivo per il leasing, che nei primi due mesi del 2018 è aumentato del 9,9% per numero di contratti (130.000 stipule) e del 12,7% in valore (4,6 miliardi di euro), il comparto automotive cresce del 7,5% (95.657 unità) per immatricolazioni e del 9,5% per valore (2,797 miliardi). I dati sono stati presentati a Milano nel corso di Lease 2018, prima edizione del Salone del leasing e del noleggio.



''Le prospettive per il 2018 sono di consolidamento, anche alla luce di un 2017 molto positivo sia per il leasing finanziario sia per il noleggio a lungo termine, legato all'effetto 'super ammortamento', chiuso a fine anno'', ha chiarito all'ANSA, a margine dell'evento, Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea. Per il dirigente dell'associazione che rappresenta le società che operano con attività dalla locazione finanziaria, al leasing operativo, al noleggio a lungo termine, le prospettive per l'anno in corso sono di una ''crescita del 7,7% del settore automotive, con un aumento poco sotto il 10% per il leasing e una crescita delle immatricolazioni per il noleggio a lungo termine''.



In quest'inizio anno, la parte del leone viene fatta dai veicoli industriali con un +9,3% per numero e un +10,6% per valore, e dai commerciali (rispettivamente +8,2% e +15,8% in leasing, +1,4% e +16,1% in NLT), oltre che dal noleggio a lungo termine autovetture. Quest'ultimo ha contato da gennaio a febbraio per 947 milioni di euro (+17,9% sullo stesso periodo del 2017) e 52.441 immatricolazioni (+16,1%). I riscontri relativi al solo leasing auto sono di +1,8% per somme erogate, pari a 1,182 miliardi di euro e -4,6% per numero di contratti (28.887).



''L'offerta oggi si sta evolvendo verso una maggiore disponibilità di servizi integrati nei confronti del cliente - spiega De Candia -. Nel leasing finanziario quelli principali sono il pagamento del bollo e dell'assicurazione, nel noleggio a lungo termine la vettura sostitutiva, il cambio gomme, la fuel card sono quasi 'standard'. Sta cambiando anche il target di riferimento: nel primo i clienti sono le aziende e le partite Iva, nel secondo si registra un incremento dei privati, con aumenti ponderati nel 20%''. In questo quadro il Car Sharing, conclude, ''può rappresentare un'interessante opportunità sia per il noleggio sia per il leasing, proprio come la crescita del noleggio è andata a vantaggio del leasing''.