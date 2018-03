Toyota Aygo è l'auto a benzina che consuma meno

ROMA - È la giapponese Toyota Aygo, l'auto a benzina che consuma meno, tra quelle più vendute negli ultimi due mesi. È quanto emerge da una classifica stilata dal sito 'Autouncle' che ha preso in considerazione i modelli usciti negli ultimi 5 anni e che hanno venduto almeno 500 esemplari. Nel dettaglio, secondo il motore di ricerca, la city-car nipponica (1.0 VVT-i da 69 CV) che vanta 18 km con un litro, è seguita da un'altra piccola cittadina, la Smart fortwo coupé (1.0 per 71 CV) che promette 17 km/l. Chiude il podio la Renault Twingo con motore 1.0 SCe da 70 CV che si mantiene invece sui 16,6 km/l.



Segue poi la prima asiatica, la Hyundai i10 (1.0 MPI style e 66 CV), con 16,5 km/l; la Citroën C1 a 16,4 km/l. Altro gioiello della casa vendutissimo, ma di tutt'altro tipo, la Citroën C4 Cactus PureTech da 110 CV che si mantiene sullo stesso livello della sorellina C1.



Al settimo posto la Fiat 500 dotata del bicilindrico TwinAir da 105 CV, per 16,3 km/l. Altra bestseller in senso assoluto, la Volkswagen Golfa 5 porte (1.0 TSI e 100 CV) offre lo stesso consumo della 500. Ulteriore Smart in classifica, la forfour 70 (1.0 twinamic passion con 71 CV) che viaggia a 16,1 km/l mentre chiude la classifica la Kia Picanto con motore 1-2 12V GT Line da 84 CV a 15,9 km/l.