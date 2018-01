La VW Golf è l'auto più ricercata sul Web dagli italiani nel 2017

ROMA - La Volkswagen Golf si conferma come una delle macchine più ''ricercate'' su Internet dagli italiani. Secondo uno studio effettuato dalla piattaforma di compravendita di automobili Subito.it, effettuato analizzando le richieste ricevute da oltre 2,5 milioni di utenti unici al mese, la berlina compatta tedesca è risultata la più 'cliccata' del 2017, davanti alle Fiat Punto e Panda. Sempre secondo la stessa ricerca, guida la classifica delle domande sui modelli dei vari marchi automobilistici la BMW, davanti alla Mercedes e all'Audi.



Lo studio, sottolineano da subito.it, si è basato ''su circa 50 milioni di ricerche fatte dagli utenti nel 2017, che restituisce non solo la classifica dei modelli e delle marche più cercate ma, anche, delle 'parole chiave' trasversali che per gli utenti sono il discrimine nella scelta dell'auto''. La Golf conferma, così, il suo alto appeal anche nel mondo dell'usato e delle vendite di ''chilometri zero''. In classifica ha appunto preceduto nell'ordine, la Punto, che ha guadagnato una posizione rispetto al 2016 e la Panda, balzata dal quinto al terzo podio. Le altre top ten nell'ordine sono: Smart ForTwo, Fiat 500, Audi A3, Audi A4, Lancia Ypsilon, Fiat Panda 4x4 e Ford Fiesta.



Per quello che riguarda i marchi, BMW ha preceduto sul podio Mercedes e Audi. A seguire, per Subito.it figurano Mini, Fiat, Jeep, Porsche, Ford, Alfa Romeo e Toyota.



Il sito ha poi evidenziato le parole chiave più ricercate: la più utilizzata è risultata 4x4, davanti a fuoristrada e a GPL.



Tra le altre, da segnalare cabrio (quinta posizione), pick-up (sesta), Suv (settima), epoca (undicesima). Quelle con maggiore crescita rispetto al 2016 sono risultate Microcar (dodicesima assoluta, migliorata di nove posizioni) e neopatentati (passata dal ventitreesimo al diciottesimo posto).