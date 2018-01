Autonoleggio, boom in Italia nel 2017. Catania a primo posto

ROMA - Nel 2017 cresce il settore delle auto a noleggio in Italia, grazie alla spinta dei clienti domestici, con Catania che si impone a livello nazionale mettendo a segno il record delle prenotazioni. Secondo la piattaforma italiana Happy-Car, sito di comparazione prezzi di autonoleggi, ben il 70% delle prenotazioni di autonoleggio nel 2017 si sono svolte sul territorio nazionale. Il dato è addirittura in crescita rispetto all'anno precedente quando le prenotazioni interne erano 'solo' il 61% del totale. A livello europeo, solo il Belpaese sembra essere così gettonata: ad esempio, olandesi e tedeschi effettuano prenotazioni 'in casa', rispettivamente nel 18 e nel 34% dei casi, in Francia le prenotazioni interne sono giusto del 50%, mentre in Spagna, in mercato più simile a quello italiano, il dato è del 64%. Osservando, nel dettaglio, i dati legati ai costi, il rapporto tra prezzo e giorni di prenotazione rispetto agli anni passati ha subito un leggero aumento, con le isole e le località di villeggiatura che hanno registrato i prezzi più alti e prenotazioni per più giorni rispetto alle grandi città come ad esempio Roma e Milano. Nelle 10 città dove sono stati effettuati più noleggi, proprio Milano è risultata avere il rapporto prezzo per giornata più basso con una media di 13,60 euro. Dall'altro lato si trovano le città delle isole, soprattutto sarde, con Cagliari in testa (28,94 euro).



Tra le città più gettonate spiccano Bari e Lamezia Terme che rientrano nella classifica delle mete del 2017, accanto a Roma, Napoli, Milano, Olbia, Palermo, Bergamo e Cagliari. Ma è Catania - che è riuscita a scalzare Roma e Napoli - la regina delle prenotazioni, con un prezzo medio di 22,97 euro e una crescita del 22% rispetto allo scorso anno.



Se il 70% dei noleggi sono italiani, il restante 30% si concentra soprattutto in Spagna (8,5%) dove sono le isole a piacere: le prime due località sono Palma di Maiorca e Ibiza nelle Baleari, mentre la terza è Las Palmas nelle Canarie. Dopo la Spagna, le nazioni straniere più gettonate sono Grecia, Portogallo e Francia.