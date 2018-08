Solo il 2 e 3 agosto la Maratona dei Prezzi per i brand FCA

ROMA - E' partita la Maratona dei Prezzi, una speciale 48 Ore di occasioni irripetibili - si legge nella nota di FCA - con offerte straordinarie sulle vetture in pronta consegna delle gamme Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth e Lancia. Presso tutte le concessionarie italiane, i clienti potranno scegliere, oggi 2 agosto e domani 3 agosto, di acquistare un'auto nuova in pronta consegna con cui trascorrere le proprie vacanze. I vantaggi economici sono davvero importanti: ad esempio, per Fiat Tipo il risparmio è di 5.000 euro, per Jeep Compass di 7.000 euro e per il primo suv Alfa Romeo - l'ormai iconico Stelvio - ben 8.000 euro. FCA spiega in dettaglio, brand per brand, l'importanza della Maratona dei Prezzi di oggi e domani.



Per Jeep le offerte sono relative ad un numero limitato di suv in pronta consegna: 5.000 euro di risparmio per Renegade rispetto al listino, 7.000 per Compass e 10.000 euro per Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler. Nel caso di Alfa Romeo questa proposta irripetibile consentirà a tutti coloro che lo desiderano, di mettersi alla guida di una fiammante auto del Biscione. Per Mito il vantaggio arriva a 4.000 euro, per Giulietta 8.000 euro - così come per Stelvio - e si arriva a 9.000 euro per la Giulia. In più, su Mito e Giulietta tutti gli optional sono in omaggio. Per le marche Fiat, Abarth e Lancia l'offerta riguarda tutta la gamma in pronta consegna. Fiat prevede 3.500 euro di vantaggio per i modelli Panda e 500; 4.000 euro su 124 Spider, Qubo e 500X; 5.000 su Punto, 500L e Tipo sino ad arrivare a 5.500 euro su Doblò. In più, su 500X, 500L e Tipo tutti gli optional sono in omaggio. Chi, all'interno del mondo Abarth, ricerca emozioni e performance a cielo aperto può contare su 8.000 euro di vantaggio per acquistare un esemplare della 124 Abarth mentre per la 595 questo valore arriva a 5.000 euro. Non mancano i vantaggi su Ypsilon, la fashion city car Lancia: sulle vetture in pronta consegna il vantaggio arriva a 3.500 euro. Tutte le informazioni sulla Maratona dei Prezzi sono disponibili presso i siti web e i canali social delle marche FCA, e presso la rete dei concessionari FCA.