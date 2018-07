Gamma Volkswagen T-Roc anche con diesel 1.6 TDI SCR 115 Cv

ROMA, 18 LUG - A sei mesi dal lancio Volkswagen T-Roc, il primo crossover compatto della Casa di Wolfsburg, allarga ulteriormente la propria gamma con un motore molto atteso e ideale per il modello, perché capace di unire prestazioni brillanti a bassi consumi. Con l'arrivo del nuovo 1.6 TDI SCR da 115 Cv T-Roc proseguirà ancora più rapidamente nella scalata della classifica dei modelli più venduti del suo segmento, aggiungendo un propulsore interessante sul piano delle prestazioni e dei e costi di gestione alle apprezzate doti, come il suo design unico e alle tecnologie innovative di cui è dotato. Volkswagen T-Roc 1.6 TDI SCR1 viene proposta in promozione a partire da 25.500 euro o, con la formula Progetto Valore Volkswagen (PVV), a partire da 199 euro al mese. Il quattro cilindri Volkswagen a gasolio 1.6 TDI è tra i motori più apprezzati dai clienti italiani, in particolare nel segmento delle auto compatte, tanto da rappresentare circa il 40% delle vendite di modelli come Nuova Golf e Nuova Tiguan nel nostro Paese. La variante dell'1.6 TDI SCR montata sulla T-Roc eroga 115 Cv e 250 Nm di coppia massima disponibile in maniera costante tra i 1.750 e i 3.200 giri. Associato a un cambio manuale a sei rapporti, permette alla T-Roc di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi e di raggiungere i 187 km/h di velocità massima. Un motore che assicura al crossover compatto di Volkswagen agilità e prestazioni brillanti in ogni condizione, dal traffico cittadino ai lunghi trasferimenti autostradali, il tutto a fronte di costi di gestione contenuti, bassi consumi (4,4 litri/100 km nel ciclo combinato) ed emissioni ridotte, grazie anche alla presenza di serie del catalizzatore SCR.