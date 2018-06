Al via la campagna di finanziamento per Mahindra Kuv100

ROMA - Per supportare il lancio commerciale del modello Kuv100, la filiale italiana di Mahindra ha deciso di lanciare una campagna promozionale imperniata su un finanziamento che ne consente l'acquisto con rate mensili di soli 99 euro e prevede l'omaggio di 3 anni di tagliandi ordinari. La promozione sarà valida per i contratti sottoscritti e i veicoli immatricolati sino al 30 settembre. Dimensioni compatte, design anticonformista e grande spaziosità dell'abitacolo, omologato per cinque persone, sono gli assi nella manica del citysuv indiano. Ora, grazie alla rateizzazione proposta in accordo con Fiditalia, il suo appeal aumenta.



Nelle concessionarie dello Stivale è proposto con un motore a benzina di 1.2 litri, dotato di sistema con doppia fasatura variabile VVT delle valvole. Un 3 cilindri che eroga una potenza massima di 82 Cv. Grazie a un'altezza da terra del fondo vettura di 17 cm, il Kuv100 si muove agilmente anche sulle strade sconnesse. In listino con due livelli di allestimento, anche in variante bicolore Dual Tone, costa 11.480 euro nella variante K6+ e 12.700 euro in quella K8, con inclusa una garanzia di 3 anni o 100.000 km, assistenza stradale per lo stesso periodo. A richiesta entrambe possono essere estese di ulteriori 24 mesi.



Nel dettaglio, la campagna prevede la possibilità di acquisto della vettura versando subito un anticipo di 4.350 euro e, a seguire, 84 rate da 99 euro al mese, con la prima da saldare a 30 giorni. Gli interessi applicati sono TAN 4,95% e TAEG 7,28%.



La formula include, appunto, in omaggio un pacchetto di manutenzione ordinaria gratuita valida 3 anni o 30.000 km.