ايطاليا تفرض رسوم دخول علي شاطئ بيلوزا

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - يفكر المسؤولون المحليون في فرض حد اقصي لعدد السياح المتواجدين على أحد شواطئ سردينيا لا بيلوزا الأكثر جمالا وشعبية.



سيتم تحديدالحد الاقصي المسموح بتواجده علي الشاطئ ورسم الدخول في الصيف المقبل ..و يقع شاطئ بيلوزا علي جزيرة ازينارا بالقرب من ساساري .، تعتبر سرديني اثاني أكبر جزيرةفي البحر الأبيض المتوسط (بعدصقليةوقبل قبرص)... وهي إقليم ذاتي الحكم من إيطاليا، ويجاورها جزيرةكورسيكاالفرنسيةوشبه الجزيرة الإيطالية وصقلية وتونس وجزر البليارالإسبانية.



يعود الاسم سردينيا إلى الاسم "سارد" ما قبل الروماني (باللاتينية ساردوس ومؤنثه ساردا). يعتقد أن لهذا الاسم دلالة دينية بسبب استخدامه أيضا كصفة للبطل الإله سردوس باتر"الأب السرديني" من الميثولوجيا السردينية .

