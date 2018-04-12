أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في سوريا
اتحاد الصناعات الإيطالي: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى "حرب تجارية عالمية
الجيش السوري يخلي مطارات وقواعد عسكرية على خلفية تهديدات أمريكية بشن ضربة عسكرية محتملة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة
سوريا : مناورات حربية للبحرية الروسية
اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين و قوات اسرائيلية علي حدود غزة
فرنسا - جنازة الشرطي البطل الذي قتل في الهجوم الإرهابي جنوبي البلا
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر