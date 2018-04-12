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الجمعة 13 إبريل
    غزة - مسيرات جديدة في ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني"
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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    في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة

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