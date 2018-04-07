غارات جوية "تقتل عشرات المدنيين" بمدينة دوما في الغوطة
عشرة قتلى و1300 جريح في الجمعة الثانية من مسيرة العودة
اليابان تتعهد بتقديم قرض بقيمة 330 مليون دولار للعراق
الثلاثاء 10 إبريل
الاثنين 9 ابريل
في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة
اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين و قوات اسرائيلية علي حدود غزة
فرنسا - جنازة الشرطي البطل الذي قتل في الهجوم الإرهابي جنوبي البلا
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر
الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يزور مصر