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 أحداث الأسبوع
الثلاثاء 10 إبريل
    واشنطن - يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

    أحداث الأسبوع

    الثلاثاء 10 إبريل

    الاثنين 9 ابريل

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    في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة

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