بدء الزيارات المسائية لحمامات كاراكالا

انسامد - 28 اغسطس - اب - بدأت حمامات كاراكالا في استقبال الزائرين في الفترة المسائية اعتبارا من يوم 23 اغسطس و تستمر حتي 29 سبتمبر بعد تسجيل رقما قياسيا للزوار في يوم 15 أغسطس (5000 زائر) .



سيتم فتح صالات العرض لأول مرة للجمهور ، ومعرض سر الوقت .. تحت اشراف هرض مع جولات سياحية يومي ايئة الإشراف الخاصة في روما بعنوان ليلة تحت الألجمعة ومساء الأحد. ستتمكن مجموعات تصل الي 30 زائرامن مشاهدة المنطقة الاثرية المضيئة في الليل ومن النزول إلى الطابق السفلي ، والذي تم افتتاحه للزيارة هذا العالغلايات وأنفاق النقل من الخشب والمواد اللازمة لتشغيل النظم كذلك سيزورون غرفة محركات حقيقية للحمامات حيث أقيم معرض سر ام مع افتتاح قطاعات جديدة حيث من الممكن رؤية الأفران والوقت.



تقع أنقاض حمامات كاراكالا على ارتفاع كبير يتجاوز 37 مترًا ، تعطي فكرة عن عظمة المجمع الحراري. إن حجم المبنى توزيع الغرفالمقامة علي مستويين من الارتمكان تحت تافاع وعلى ثلاثة مستويات تحت الأرض ، يتيح لنا أن نتخيلروعة الثير الاضاءة.



تبدأ الزيارات ، التي تستغرق 75 دقيقة ، في الساعة 20:00 ، مع آخر رحيل في الساعة 21.15 مساءً.



