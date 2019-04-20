أنسامد - 20 أبريل /نيسان - يستمتع 26 مليون سائح ايطالي واجنبي بعيد الفصح وعيد مايو في ايطاليا، وفقا لما أعلنته وكالة السياحة سي إن إيه.



وقالت إن هذه الإعياد ستحقق مبيعات بقيمة 6.3 مليار يورو، مدعومة بالطقوس الدينية والفنية.



