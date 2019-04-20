26 مليون سائح ايطالي واجنبي بعيد الفصح وعيد مايو

المسماري: مقتل 15 إرهابيا وأسر آخرين في إحباط هجوم في تمنهنت
باريس "تشتعل" مجددا
ارتفاع شهداء الجيش التركي في الاشتباكات مع الإرهاببين إلى 4
على الحدود مع العراق حسب بيان وزارة الدفاع التركية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
صور لكاتدرائية نوتردام في فرنسا
الازهار تتفتح في كاستيليتشيو وسط ايطاليا
اليوم العالمي للتوحد:مباني ايطاليا تتلون بالازرق
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية