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26 مليون سائح ايطالي واجنبي بعيد الفصح وعيد مايو
    أنسامد - 20 أبريل /نيسان - يستمتع 26 مليون سائح ايطالي واجنبي بعيد الفصح وعيد مايو في ايطاليا، وفقا لما أعلنته وكالة السياحة سي إن إيه.

    وقالت إن هذه الإعياد ستحقق مبيعات بقيمة 6.3 مليار يورو، مدعومة بالطقوس الدينية والفنية.

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    إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا

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