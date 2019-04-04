يوم الفن الروماني في بيدمونت 14 ابريل

انسامد - 4 ابريل - نيسان - في يوم 14 ابريل سيتم الاحتفال بذكري ميلاد الفن الروماني في مدينة بيدمونت التي تعتبر مسقط راس هذا الفن ..سيقوم السياح بزيارة اديرة و كنائس بيدمونت والكنائس الرومانية المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم .



و كما تقول المستشارة الثقافية لاقليم بيدمونت انتونيلا باريجي "سيستمتع السياح بتراث غني و متنوع و ممتد يمكنه ان يجمع بين الفن و التاريخ و المناظر الطبيعية الخلابة و يمكن ان يصبح بداية لحركة سياحية مستدامة تعتمد علي الروحانيات و الهواء الطلق .



و تضيف باريجي ان هذه المبادرة ستضم كافة المهتمين بالدعاية لزيارة الكنائس الرومانية و المناطق المحيطة بهدف العمل علي تطوير هذا النوع من السياحة القائم علي التراث المعماري و الثقافي و الديني في الاجواء المفتوحة و تقديم الطعام و النبيذ .



و في هذا الاطار اشارت باريجي الي تحويل مدرسة قديمة تقع في البوجنانو بمدينة استي الي مركز روماني مزود بقبو تقليدي لحفظ النبيذ وذلك لتعريف السياح علي افضل ما تتميز به ايطاليا علي الصعيد الداخلي و الخارجي .

