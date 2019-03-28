حجاج اسيزي في القاهرة علي اثر العائلة المقدسة

انسامد - 28 مارس - اذار - بدأت الاستعدادات للقيام برحلة جديدة علي اثر العائلة المقدسة في مصر بعد نجاح الرحلة الاولي في يونيو الماضي. قالت مصادر مطلعة في الحكومة المصرية ان برنامج الرحلة القادمة سيضم لقاءات مع اعلي القيادات الدينية المسلمة و المسيحية المصرية وفقا لطلب قداسة اسقف اسيزي المقدم الي اوجينيو بينيديتي رئيس المؤسسة الخيرية بينيديتي.



و قد تمت مناقشة هذا الطلب خلال الزيارة التي قام بها سفيري مصر في ايطاليا هشام بدر و في الفاتيكان محمود سامي .



من جانبه اشار بينيديتي الي اهمية استئناف حوار السلام بين الشعبين الايطالي و المصري الذين يربطهما وشائج تاريخية عميقة.



و قد تم تشكيل لجنة من كبار رجال الدين الفرنسيسكان برئاسة الاب انطونيو ديلوليو رئيس اللجنة الروحية في كنيسة اسيزي بموافقة مؤسسة بينيديتي.



و كانت الرحلة الاولي لاقتفاء اثر العائلة المقدسة بمصر قد تمت في يونيو الماضي للاحتفال بذكري هروب السيد المسيح و امه مريم و يوسف النجار من بطش هيرودوس.



