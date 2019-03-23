السفر إلى إيطاليا: لوكا حيث تحلو السياحة

أنسامد - 23 مارس /آذار - عند السياحة في إيطاليا، تحلو زيارة لوكا المدينة التاريخيَّة الواقعة في توسكانا على الساحل الغربي لإيطاليا، وعلى مقربة من بيزا. وتشتهر لوكا بأسوارها العائدة إلى العصور الوسطى، والتي لا تزال تطوِّق المدينة التاريخية. وتشمل العناوين السياحية في لوكا: "بيازا ديل أنفيتياترو" هذه الساحة كانت ذات مرة مدرَّجًا رومانيًّا، ولا تزال تتمتَّع بشكل إهليلجي، وتضمُّ مجموعةً من المباني ذات الارتفاعات والألوان المختلفة، كما أنَّ ظلال الأصفر والكريمي والأبيض تُحقِّق مساحة مفتوحة جذَّابة فيها. وتتعدَّد المطاعم والمقاهي عالية الجودة في المكان. أسوار المدينة التاريخيَّة تُسوِّر شبكة دفاعية أنشئت خلال عصر النهضة الوسط القديم للمدينة، علمًا أنَّ هذه الأسوار تُمثِّل إحدى التحصينات الأكثر اكتمالًا في إيطاليا. وفي الموقع، يحلو التنزُّه على ممرِّ المشاة المظلَّل بالأشجار، الممرّ الذي يمتدُّ بطول إجمالي 4 كيلومترات.



حديقة لوكا النباتية في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة التاريخيَّة، تقع حدائق لوكا النباتيَّة التي أنُشئت في سنة 1820 من قبل دوقة بارما.



الحدائق الفسيحة تضمُّ بعض الأنواع من الأشجار والنباتات والزهور.



أضف إلى ذلك، هناك العديد من الدفيئات الزراعيَّة، والعديد من برك الماء.



"توري ديلي أوري" "توري ديلي أوري" تحصين دفاعي شُيِّد في القرن الرابع عشر، وكان جزءًا من مبنى خاص. ومع تقدُّم الوقت، تقلَّصت الحاجة إلى الدفاع، وتحوَّل البرج إلى برج ساعة. ويمكن للزائرين صعود السلالم للوصول إلى قمّة البرج، والإطلالة على على مناظر لا تضاهى للمدينة.



برج "جوينجي" تضمُّ مدينة لوكا العديد من الأبراج التاريخيَّة، أبرزها برج "جوينجي" الذي يشتهر بحضور حديقة على سطحه.



شُيِّد هذا البرج في القرن الرابع عشر، وهو يعدُّ مثالًا للفنِّ المعماري الروماني/ القوطي، ويمتاز بتصميم الطوب المكشوف مع سلسلة من النوافذ المقوسة.



يرتفع هذا البرج لـ45 مترًا، علمًا أنَّ الميزة الأبرز تتمثَّل في الحديقة التي تقع على قمته، حيث أشجار البلُّوط الأخضر رمز مدينة لوكا.



ساحة نابليون تبعد ساحة نابليون مسافة قصيرة من ساحة "ديل أنفيتياترو"، وهي مكان آخر مفتوح داخل وسط مدينة لوكا التاريخي، ويضمُّ بعض المباني الهامَّة.



إلى الجانب الأيسر من الساحة، يمكن العثور على قصر "دوكال" ذي الواجهة الأماميَّة المثيرة للإعجاب.



