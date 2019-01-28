مصر: توقعات ببلوغ المرتبة الأولى في الدخل السياحي في إفريقيا

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - توقعت وزارة السياحة المصرية أن تحتل مصر المرتبة الأولى في الدخل السياحي بين دول القارة الافريقية أو المرتبة الثانية على أقل تقدير ، حيث تحتل حاليا المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا والمغرب وفقا لإحصاءات 2018.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن معاون وزير السياحة أحمد نبيل - خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب - قوله إن سياسة الوزارة الترويجية والسياحية في إفريقيا سيتم العمل عليها من خلال تحالف دولي يضم عددا من الجهات والشركات، مع التركيز على إبراز الملامح المميزة للشخصية المصرية والمقاصد السياحية المختلفة. وأضاف أنه تم تحقيق ارتفاع ملحوظ في حركة السياحة الإفريقية إلى مصر اعتبارا من منتصف عام 2017، مشيرا إلى أن الإحصاءات التي تخص عام 2018 غير متوفرة بشكل كامل حتى الآن.



وتوقع نبيل أن تحتل مصر المرتبة الأولى في الدخل السياحى بين دول القارة أو المرتبة الثانية على أقل تقدير، حيث تحتل حاليا المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا والمغرب، وفقا لإحصاءات 2018.



وأشار إلى أن الوزارة تسعي لدعوة الشخصيات المؤثرة وتطويرالموقع الالكتروني لوزارة السياحة إضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية السياحية الكبرى ؛ واستغلال حدث تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الترويج السياحي.



