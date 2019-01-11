انطلاق الدورة 26 لماراثون مصر الدولي من أمام معبد حتشبسوت

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني/ - انطلقت اليوم /الجمعة/ فعاليات ماراثون مصر الدولي الـ26 بمحافظة الأقصر، من ساحة معبد الملكة حتشبسوت غرب المحافظة، بمشاركة 200 متسابق من 38 دولة.



وقال جاسر رياض رئيس الماراثون، في تصريحات اليوم /الجمعة/، إن الدورة الـ 26 يشارك بها 200 من العدائين العرب والأجانب، الذين جاؤوا من خمس قارات، مشيرا إلى أن هناك مشاركة خاصة لذوي الاحتياجات من الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، مشيدا بالتعاون الكبير من جانب محافظ الأقصر مصطفى ألهم واللواء طارق علام مدير الأمن، ومسئولي الشباب والرياضة والصحة.



وأضاف أن الماراثون يقام تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، ليكون من بين أهم الفعاليات الرياضية بمنطقة الشرق الأوسط، كواحد من الأحداث السياحية الثابتة على الأجندة المصرية، لأكثر من ربع قرن.



