250 كهفا جديدا تدخل الخدمة كمواقع للجذب السياحى البيئى فى ال

أنسامد - 31 ديسمبر / كانون الأول / - تشهد المملكة العربية السعودية نموا كبيرا فى السياحة البيئية والجيولوجية فى الفترة الأخيرة، خاصة مع إعلان هيئة المساحة الجيولوجية ضمن معرضها بالمهرجان الوطنى للتراث والثقافة بالجنادرية 33، اكتشاف أكثر من 250 كهفا، إضافة إلى وجود آلاف الكهوف الأخرى غير المكتشفة والتى تسهم فى تنامى حجم السياحة الجيولوجية والبيئية فى المملكة، داعية الجميع إلى الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية التى تزخر بها المملكة.



وكشف المتحدث الرسمى لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن الهيئة تعتزم تهيئة العديد من الكهوف كمرحلة أولى لتكون مسارات ومواقع للجذب السياحى فى إطار تفعيل السياحة البيئية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، مشيرا إلى أن بعض الكهوف يزيد عمرها عن 30 مليون عام، وأن خبراء المساحة الجيولوجية يقومون حاليا بالكشف عن هذه الكهوف بعد الانتهاء من أعمال الدراسات التفصيلية لمعرفة مدى تأهيلها لتكون مناسبة للسياحة الجيولوجية.



