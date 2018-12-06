مصر:استمرار رحلات الشارتر الإيطالية بعد زيادة الطلب عليها

انسامد - 6 ديسمبر - كانون اول - قال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن أوكرانيا وإيطاليا وكازاخستان وألمانيا والسعودية، هي الدول الأعلى تصديرا للسياحة حاليا إلى شرم الشيخ.



وأضاف نبيل في تصريحات خاصة، أن رحلات الشارتر التي كانت تتوافد من إيطاليا استمرت حتى الآن بعد انتهاء مدتها المعلنة بسبب استمرار الطلب على زيارة شرم الشيخ، فيما عاودت بعض الأسواق التي توقفت، الظهور مرة أخرى وأبرزها دول الاتحاد السوفيتي المنحل، وبحر البلطيق، بجانب زيادة رحلات السوق الألماني.



وتوقع نبيل زيادة عدد الرحلات الوافدة من الدول العربية، وشرق أوروبا مع حلول فصل الشتاء، وأعياد العام الجديد، بجانب الأسواق الجديدة وأبرزها أرمينيا وبلجيكا وبيلاروسيا.



