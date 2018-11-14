العثورعلى لوحة وتابوت يعودان للأسرة الـ(18) في الأقصر

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين الثاني - قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري إن البعثة الأثرية المشتركة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ستراسبورج بفرنسا والعاملة في المنطقة الواقعة حول مقبرة (بيتا مينوب) في المنطقة الشمالية بجبانة العساسيف في الأقصر عثرت على لوحة من الحجر الرملي وتابوت خشبي يعودان لعصر الأسرة الـ(18).



وأضاف وزيري أنه تم العثور على التابوت بجوار اللوحة في حالة جيدة من الحفظ فاقدا فقط جزءا من القدم ومغطى بطبقة من الملاط ويبلغ حجمه 1.7 متر، كما حفر عليه اسم صاحب التابوت والذي يدعى (بويا) مما يرجح أن التابوت يعود لعصر الأسرة الـ(18).



من جهته..قال رئيس البعثة الأثرية الدكتور فريدريك كولين إنه عثر عليها فاقدة جزء من جزئها الشمالي ويبلغ حجمها (1 مترx 0.65 متر) ونقش عليها ثلاثة نصوص لتقديم القرابين وأسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما تيتي عنخ وأنيني صاحب مقبرة (TT81).



