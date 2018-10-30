شركةفي إف إس جلوبال تفتتح مركزين في دبي و ابو ظبي

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين الاول - اعلنت شركة في إف إس جلوبال اليوم عن افتتاح مركزين جديدين لتلقي طلبات التأشيرات السلوفينية في دبي و ابو ظبي .



كانت الشكة قد اعلنت في اغسطس الماضي توقيعها على ثمانية عقود مع عملاء حكوميين حاليين وجدد لتمديد شبكة تقديم خدمات التأشيرات، بما في ذلك دولة الإمارات لصالح سلوفينيا.



وطبقاً للعقود الجديدة التي تم التوقيع عليها، ستقوم في إف إس جلوبال الآن بتقديم خدمات التأشيرات لصالح دولة سلوفينيا في 13 دولة وهي (أستراليا والبوسنة والهرسك وكندا وإيران وكوسوفو والمكسيك ونيوزيلندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايوان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية..ودولة بلجيكا في رواندا؛ودولة إستونيا في الصين والهند وروسيا البيضاء وتركيا وروسيا؛ودولة ألمانيا في الصين و13 دولة أخرى في جنوب شرق آسيا؛ ودولةالمجر في الهند وروسيا البيضاء وكازاخستان؛ ودولة إيطاليا في الإكوادور؛ ودولة ليتوانيا في أوكرانيا؛وجمهورية التشيك في جزر فيتنام ومنغوليا وأوزباكستان. كما تخطط في إف إس جلوبال لفتح 97 مركزاً إضافياً لتلقي طلبات التأشيرات وذلك تلبيةً لمتطلبات العقود الجديدة وتسهيل عملية تخليص ومعالجة طلبات التأشيرات في هذه الدول الإضافية. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات الجديدة مع حلول منتصف عام 2019.



وفي بيان لمدير التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال،زوبين كاركاريا، قال: "إن في إف إس جلوبال تقدر كثيراً تلك الثقة والنية الحسنة التي منحتها الدول الأوروبية لها على مدار السنوات. وفيما يخص عملية التجديد/ التمديد الأخيرة لعلاقاتنا مع العملاء الحكوميين الأوروبيين الثمانية الممتدين عبر أقاليم متعددة، يسعدنا كثيراً تقديم خدمات التأشيرات ذات الجودة العالية للمزيد من المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرات".



كما تحدث مدير قطاع تطوير الأعمال لدى في إف إس جلوبال كريس ديكس، عن إنجازات شركة في إف إس جلوبال في الربع الاخير من العام حيث أضحت في إف إس جلوبال شريكاً موثوقاً لدى 61 عميلاً حكومياً من جميع أنحاء العالم، ومنهم 33 يتم خدمتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما اكد علي الاستمرار باستخدام التقنيات الحديثة كعامل جوهري في دفع الأعمال نحو التوسع والابتكار بشكل مستمر كي يحظى المتقدمون بطلبات الحصول على التأشيرات بخدمات تأشيرات سلسة وملائمة في أي دولة في عالمنا هذا.



إن شركة في إف إس جلوبال هي أكبر مؤسسة متخصصة في توفير خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم.



إن شركة في إف إس جلوبال بمقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة أصلها سويسري، وهي شركة ضمن محفظة تديرها شركة إي كيو تي بارتنرز السويدية (EQT)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأسهم الخاصة مقرها في ستوكهولم، السويد.



وبوجود 2709 مراكز لطلبات التأشيرات وعمليات في 141 دولة عبر قارات العالم الخمسة وأكثر من 182 مليون طلب تم معالجته في 30 سبتمبر 2018، تحتل في إف إس جلوبال مكانة الشريك الموثوق به لدى 61 عميلاً من الحكومات.



