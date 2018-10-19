إير كايرو تدشن 4 خطوط جديدة بين إيطاليا ومصر

انسامد - 19 اكتوبر - تشرين الاول - أعلنت مصادر مطلعة بشركة " إير كايرو " تدشين أربعة خطوط طيران جديدة بين إيطاليا ومصر خلال الأسبوع القادم أيام 24 و 28 و 29 أكتوبر الحالى فى إطار خطة لتنشيط حركة السياحة بين إيطاليا ومصر.



وقالت المصادر إن شركة إير كايرو ستبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 24 أكتوبر فى تدشين خط شارتر جديد بين مدينة لاميتزيا الإيطالية وشرم الشيخ بمعدل رحلة شارتر أسبوعيا بينما ستبدأ يوم 28 أكتوبر الحالى فى تدشين الخط الثانى بين مدينة بولونيا شمال إيطاليا وشرم الشيخ أيضا.



وستبدأ الشركة فى تدشين الخط الثالث من مدينة ميلانو فى شمال إيطاليا ومدينة الأقصر اعتباراً من 29 أكتوبر 2018 بالإضافة إلى خط طيران مباشر بين مدينة "ميلانو" ومدينة الغردقة، حيث تحظى المقاصد السياحية المصرية وفى كل المدن بإقبال كبير من السائح الإيطالى وسط إهتمام من كل الجهات المصرية بوزارة الطيران والسياحة والخارجية والداخلية بتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للسائح الإيطالى.



يذكر أن شركة إير كايرو (وهى شركة مملوكة من مصر للطيران 60%، والبنك الأهلى 20%، وبنك مصر 20%) سبق وأن قامت بتدشين خطوط طيران مباشرة بين عدد من المدن الإيطالية الكبرى ومناطق الجذب السياحى فى مصر، وأبرزها خط مباشر بين مدينة " ميلانو" ومدينة "شرم الشيخ ".



