الألمان يتصدرون التدفقات السياحية لـ"مرسى علم" غرب مصر

انسامد - 11 اكتوبر - تشرين الاول - تصدر السياح الألمان الوافدون لمنطقة مرسى علم في شمال غربي #مصر التدفقات السياحية الوافدة للمنطقة بإجمالي 231.6 ألف سائح خلال النصف الأول من العام الجاري.



وقال تقرير صادر عن مطار مرسى علم إنَّ شهر يوليو الماضى كان الأعلى فى التدفقات الألمانية القادمة لمصر بـ40 ألف سائح، ثم جاء شهر يونيو بنحو 39.8 ألف سائح ثم مارس الماضى بـ37.2 ألف، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.



وبحسب التقرير، فإنَّ عدد الركاب المسافرين، خلال الفترة، بلغ نحو 392.4 ألف مسافر فى مقابل 382.6 ألف مغادر.



وفقاً للتقرير، فإنَّ هناك قفزة فى أعداد السياح الإيطاليين للمنطقة، إذ بلغت 131.2 ألف سائح، وكان شهر يوليو الماضى الأعلى فى حركة السياح الإيطاليين.



كما بلغت السياحة البريطانية نحو 26 ألف سائح، وكان شهر مارس الأعلى فى الأعداد بنحو 5.2 ألف سائح، فى حين بلغ عدد التشيكيين 122.5 ألف، والبولنديين 96.6 ألف.



وأوقفت بريطانيا رحلات السياحة إلى منطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء منذ نهاية 2015 عقب تحطم الطائرة الروسية متروجت، فى حين أوقفت السلطات الروسية الرحلات لكل المنتجعات المصرية منذ نوفمبر من ذلك العام.



وارتفعت الحركة السياحية الوافدة لمصر، خلال العام الماضى، إلى 8.3 مليون سائح، مقابل 4.5 مليون خلال العام الأسبق.



