اكثر من 3 ملايين نزيل بمنشآت أبوظبي الفندقية في 8 أشهر

أنسامد - 24 سبتمبر/ أيلول/ - ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 10.5% خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك حسبما أفادت صحيفة " البيان " الاماراتية.



وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن هذا الأداء الإيجابي اعتمد على النمو الكبير في عدد النزلاء من غالبية الأسواق الرئيسية.



واستقبل 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في أبوظبي 477.6 ألف نزيل خلال أغسطس بزيادة 45 ألف نزيل عن الشهر ذاته من العام الماضي.



وارتفع بذلك عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد النزلاء إلى أكثر من 3.31 ملايين نزيل فندقي.



وسجلت الوجهة السياحية نمواً في غالبية أسواقها الخارجية الرئيسية خلال أغسطس، عدا ألمانيا فقط التي تراجع عدد النزلاء من مواطنيها مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.



وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء الصينيين بمنشآتها الفندقية الذي ارتفع بنسبة 9% تقريباً خلال شهر أغسطس، وبما يزيد عن 13% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.



وجاءت الهند في المركز الثاني مع نمو عدد النزلاء الهنود بنسبة 22% خلال أغسطس، بينما ازداد عدد النزلاء السعوديين للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو 24% في شهر أغسطس و6.1% في الفترة من يناير -أغسطس.



واستمر السوق الأميركي في أدائه القوي مع زيادة عدد النزلاء بنسبة 35% خلال أغسطس، و26% في الأشهر الثمانية الأولى. وسجل عدد النزلاء من المملكة المتحدة نمواً بنسبة 3.6%، وبنسبة 8% منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس.



