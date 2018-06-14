اول رحله للحج على خطى العائله المقدسه يوم 17 يونيو الحالى

انسامد - 14 يونيو / حزيران - في اطار الاهتمام الكبير من الدوله ووزارة السياحه لمشروع احياء وتطوير وتنميه مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر تستقبل شركه مصر للصوت والضوء اول فوج سياحي للحج على خطي العائلة المقدسة بمنطقة الاهرامات حيث يشاهد العرض باللغة الإيطالية والذى يحكي تاريخ مصر وما دار في العصور القديمة والحديثة حتي الحملة الفرنسية.



يذكر مراسلنا بوزارة السياحة المصرية أن هذه اول مجموعة سياحية لبرنامج رحلة العائلة المقدسة بعد زيارة و مباركة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في شهر ابريل 2017 والوفد يضم العديد من الصحفيين والإعلاميين ومسئولي الحج من الفاتيكان دعتهم وزارة السياحة في شهرى ديسمبر وفبراير الماضي للترويج لهذا الملف .



وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء انه نتيجة للدعم المتواصل لهذا البرنامج من السادة وزراء السياحة السابقين والدكتورة رانيا المشاط ومجهود رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة في روما المستشار عماد فتحي لاحياء مسار رحلة العائلة المقدسة الى مصر تستعد منطقة الصوت والضوء لاستقبال هذا الوفد لحضور العرض التاريخي كجزء من برنامج الرحلة.



يذكر انه زار الوفد المسئول عن ملف الزيارات المقدسة من الفاتيكان ومراسل التلفزيون الايطالي ومجموعة من الصحفيين المتميزين العام الماضي وابدوا انبهارهم باهرامات الجيزة و عرض الصوت والضوء و أهمية ادراج هذه المناطق الاثرية في البرامج السياحية للوفود القادمة الى مصر .



برنامج الرحلة يتضمن ايضا زيارة كنائس مصر القديمة المعلقة وكنيسة المعادي .



واضاف سعد ان هذا الوفد الاول يرسل رسالة للعالم اجمع تعود بالايجاب على السياحه، فالسياحة الدينية و رحلة العائلة المقدسة من اهم الامور التي تعزز العلاقات بين الشعوب فمصر تعتبر هي الدولة الوحيدة التي زارها السيد المسيح مع السيده العذراء والقديس يوسف النجار.



يذكران البابا فرانسيس قد بدأ كلمته أثناء زيارته لمصر في العام الماضي ب.."جئت لأرض السلام وملاذ الانبياء جئت لمصر ارض السلام.



