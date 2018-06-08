اكثر من 53 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 5 شهور

انسامد - 8 يونيو / حزيران - قالت صحيفة "البيان" الاماراتية إن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الامارات خلال الخمسة شهور الاولي من العام الجاري بلغ نحو 53.7 مليون مسافر، موزعين بين 9.77 ملايين مسافر خلال مايو الماضي، و11 مليون مسافر في أبريل، و11.4 مليون مسافر في مارس.



ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات فإن عدد المسافرين عبر المطارات بلغ 10 ملايين مسافر في فبراير، و11.35 مليون مسافر في يناير.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الدولة وصل إلى 348.98 ألف حركة خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، بمعدل شهري وصل الى 69.79 ألف حركة جوية.



وسجل مطار دبي الدولي 169.11 ألف حركة جوية بحصة 48.5% من إجمالي الحركة الجوية في سماء الإمارات، ثم مطار أبوظبي الدولي بنسبة 15.5% بـ54210 حركة، ويليهما مطار الشارقة بحصة تصل إلى 9.3% بنحو 32428 حركة، ثم مطار آل مكتوم الدولي بحصة 3.08% بنحو 10749 حركة، ثم مطار رأس الخيمة 0.47% بـ1641 حركة، ومطار العين 0.36% بـ1250 حركة، ومطار الفجيرة 0.08% بـ289 حركة.



