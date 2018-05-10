إرتباك حركة الطيران بين القاهرة ومطارات الجنوب لسوء الجو

انسامد - 10 مايو / ايار - شهدت حركة الطيران بين مطار القاهرة ومطارات جنوب مصر اليوم الخميس حالة من الإرتباك حيث تأخر إقلاع 5 رحلات متوجهة إلى الجنوب بسبب تعرض البلاد لموجات من العواصف الرملية التى أدت إلى إنخفاض مستوى الرؤية ..



صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة لمراسلنا بالمطار ان سوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لعاصفة رملية أدي إلى إنخفاض مستوى الرؤية فى بعض مطارات الجنوب إلى تأخر إقلاع 5 طائرات بمطار القاهرة وهى رحلاتي مصر للطيران المتجهه إلى أسوان والمقرر إقلاعها الساعه 6.30 صباحا والساعه 7.00 صباحاوالرحلة المتجهة إلى مطار سوهاج والمقرر إقلاعها الساعه 7.45 صباحا ورحلة الأقصر والمقرر إقلاعها الساعه 8.00 صباحا و الرحلة المتجهة إلى مطار أبو سمبل والمقرر إقلاعها الساعه 8.15 صباحا .



وقد تم إبلاغ ركاب هذه الرحلات بأسباب التأخير على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديده بعد تحسن الجو .



قامت سلطات مطار القاهرة اليوم الخميس برفع حالة الإستعداد وسط أجهزتها بأرض المهبط للدرجة المحلية لمواجهة تداعيات رياح شديدة محملة بالرمال تتعرض لها مصر حتى مساء اليوم بينما تنتظم حركة الإقلاع والهبوط بالمطار ..



صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : تتعرض القاهرة حاليا وبعض مناطق مصر مثل جنوب الصعيد لعاصفة ورياح شديدة محملة بالرمال مماأدى لإنخفاض مستوى الرؤية بأرض المهبط بمطار القاهرة وإن كانت فى الحدود التى لاتؤثر على حركة الطيران حيث تم رفع حالة الإستعداد لسيارات المطافىء والإسعاف بأرض المهبط وهى فى مواقعها المحلية إستعدادا للتحرك ومواجهة أية تداعيات لإنخفاض مستوى الرؤية للدرجات الأقل حيث لم تتأثر حركة الهبوط والإقلاع بمطار القاهرة وإن حدثت تأخيرات فى الرحلات المتوجهة إلى جنوب مصر بسبب تعرضه للعاصفة الرملية .



