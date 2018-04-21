شركة إير كايرو تدشن خطا جديدا بين برج العرب وميلانو 29 أبريل

أنسامد - القاهرة 21 أبريل/نيسان - أعلن "ياسر الرملى" رئيس شركة إير كايرو اليوم السبت أن الشركة ستدشن الأحد الموافق 29 أبريل الحالى خطا جديدا بين مطارى برج العرب وميلانو بمعدل رحلة أسبوعيا تزيد يونيو القادم إلى رحلتى طيران أسبوعيا لتنشيط حركة السياحة بين مصر وإيطاليا زز وقال " الرملى " : إنتهت شركة "إير كايرو" من كل الإجراءات الخاصة بتدشين خط الطيران الجديد حيث ستبدأ الرحلات بمعدل رحلة كل يوم أحد أسبوعيا تزيد إلى رحلة أخرى كل خميس أسبوعيا وذلك فى إطار الاستراتيجية التى تنتهجها الشركة لفتح أسواق جديدة وزيادة السعة على كافة خطوطها المنتظمة حيث تقوم الشركة حاليا بتسيير 12 رحلة منتظمة من إيطاليا إلى مناطق الجذب السياحى بمصر خلال موسم الصيف الحالى، حيث تستهدف الشركة نقل ما يزيد عن 450 الف سائح حتى نهاية 2018 .



