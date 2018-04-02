مصر للطيران تتعاقد مع شركة خدمات ببنى غازى لإستئناف رحلاتها

انسامد - 2 ابريل / نيسان - أعلنت مصادر مطلعة بمصر للطيران اليوم الإثنين أن الشركة تعاقدت مع وكيل محلى بمطار بنينا بمدينة بنى غازى لتقديم خدمات طائراتها إستعدادا لإستئناف رحلاتها الجوية بين مطارى بنى غازى والقاهرة خلال الأيام القادمة بعد توقف حوالى 6 أعوام ..



وقالت المصادر : تم إختيار وكيل ليبى محلى فى مطار بنينا بمدينة بنى غازى لتقديم الخدمات الأرضية والملاحية اللازمة لإستئناف رحلات مصر للطيران بين مطارى بنى غازى والقاهرة بعد توقف حوالى 6 أعوام عقب تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا حيث ستنظم الشركة خلال الأيام القادمة أولى رحلاتها وبمعدل رحلتين أسبوعا قابلة للزيادة فى حالة تزايد حركة الركاب والسفر بين القاهرة وبنى غازى ..



يذكر أن الرحلات بين القاهرة ومطارات ليبيا متوقفة منذ تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا بينما إستمرت رحلات الطيران بين مطارات ليبيا وبرج العرب غرب الإسكندرية بواسطة شركات الطيران الليبية فقط ..



