قبرص تسجل إيرادات سياحية قياسية في 2017

انسامد - 6مارس / اذار - ذكرت أرقام رسمية أن القطاع السياحي في قبرص سجل العام 2017 إيرادات قياسية، مستفيداً من سمعة الجزيرة كوجهة سياحية آمنة في منطقة مضطربة.



وأورد مكتب الإحصاءات الحكومي أن إيرادات القطاع السياحي بلغت العام الماضي 2,63 مليار يورو، لتحطم الرقم القياسي لعام 2016، ومسجلة زيادة بلغت 11,7%، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وزار الجزيرة خلال العام 2017 نحو 3,65 مليون سائح، مقابل 3,18 مليون عام 2016 بزيادة بلغت 14,6%.



إلا أن الإنفاق الفردي اليومي للفترة الممتدة بين يناير وديسمبر 2017 تراجع بـ2,6% (من 78,07 يورو الى 76,07).



وفي ديسمبر كان اللبنانيون الأكثر إنفاقا مع مبلغ 147,88 يورو يوميا، في حين كان النرويجيون الأقل أنفاقا مع 25,81 يورو يوميا.



وقدم السياح بشكل خاص من بريطانيا وروسيا، وكذلك من ألمانيا والسويد.



وتعتبر قبرص وجهة آمنة للسياح بعد أن تضررت وجهات سياحية تقليدية أخرى في شرق المتوسط بسبب الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية.



وقدمت ترويكا الدائنين الدوليين والتي شملت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي صفقة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013 لمنع انهيار القطاع المصرفي.



