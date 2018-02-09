المغرب يشارك في البورصة الدولية للسياحة 2018 بميلانو

انسامد/ 9 فبراير/شباط/ يشارك المغرب في البورصة الدولية للسياحة 2018 التي ستقام من 11 إلى 13 فبراير الجاري في ميلانو (شمال إيطاليا) ، والتي تعتبر من أهم المعارض السياحية العالمية باعتبارها فضاء للالتقاء وتبادل الخبرات بين مهنيي هذا القطاع من مختلف بقاع العالم. وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة بإيطاليا، في بلاغ له، أن المملكة التي دأبت على المشاركة في هذه التظاهرة الدولية من خلال المكتب ستقيم رواقا يمتد على مساحة 91 متر مربع تقدم فيه مختلف وكالات الأسفار الوطنية عروضها السياحية من أجل الترويج لخصوصيات وجهة المغرب.



وأضاف البلاغ أن هذا الموعد السنوي يشكل فرصة لإطلاع المهنيين و الزوار على مستجدات و مميزات المنتوج السياحي المغربي ، وعقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين في هذا القطاع سواء بإيطاليا أو باقي دول العالم لوضع استراتيجيات جديدة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع وكلاء أسفار ومهنيين دوليين وتقديم وصلات إشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيطالية والوسائط الرقمية. وعلى هامش هذا المعرض سيتم تنظيم العديد من اللقاءات و الموائد المستديرة ستهم المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي والتحديات التي يواجهها. وحسب المصدر ذاته فقد عرفت البورصة الدولية للسياحة 2017 مشاركة ألف و 500 عارض قدموا من 64 بلدا و 2.000 مقاولة معنية بقطاع السياحة و 47 ألف زائر. وتعتبر إيطاليا السوق الخامسة المصدرة للسياح إلى المغرب بعد كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وألمانيا.



